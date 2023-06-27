Мир 27 июня 2023, 11:42 Если рухнет Россия, мы все погибнем — Лукашенко Лукашенко заявил, что если Россия рухнет, то весь мир останется под обломками РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в 27 июня во Дворце Независимости заявил, что если России не станет, весь мир не сможет существовать. Слова белорусского лидера привел Telegram-канал «Пул Первого».

«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», — заявил глава республики.

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Президент Белоруссии подчеркнул, что всех пытаются ввести в заблуждение, не называя реальные планы коллективного Запада. В итоге все попытки урегулировать конфликт мирно — «дипломатическая имитация», цена которой сотни тысяч человеческих жизней.

По его мнению, Запад мгновенно бы воспользовался смутой, если бы она началась. Лукашенко признался, что ему было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России.

Глава подчеркнул, что отчетливо видна новая волна расширения НАТО, в том числе рядом с границей Белоруссии. Страны пытаются так продемонстрировать свою силу. Белорусская погранслужба практически каждый день сообщает о провокациях на границе со странами альянса, рассказал Лукашенко.