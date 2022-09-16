Вучич заявил, что вся Европа может замерзнуть из-за решения о потолке цен на газ | 360°

Мир 16 сентября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Вучич заявил, что вся Европа может замерзнуть из-за решения о потолке цен на газ Президент Сербии Вучич: Европа замерзнет из-за решения о потолке цен на газ из России РИА Новости

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Введение Евросоюзом ограничения цен на российский газ может закончиться полным прекращением поставок топлива. Европа в итоге замерзнет. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

«Если ЕС 30 сентября примет решение ограничить цену газа из России, а я надеюсь, что многие страны выступят против, то русские могут принять решение отключить газ Европе. После этого цена газа больше не будет иметь значения, у вас его просто нет, вы все замерзаете. Тогда цена электричества вырастет с 400 на 40 тысяч евро. Это даже Германия не сможет платить», — сказал Вучич.

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Ранее сербский президент прогнозировал, что Европа столкнется с отключениями электричества из-за мирового энергетического кризиса. По его словам, биржевая цена на газ будущей зимой может достичь шести тысяч долларов за одну тысячу кубических метров.

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До этого Вучич заявил, что предстоящая зима в Европе «будет холодной», а следующая — и вовсе «полярной». Он отметил, что лишь своевременные закупки российского газа спасли его страну от отключений электричества и всеобщей катастрофы.

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