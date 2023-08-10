Мир 10 августа 2023, 00:22 «Если Путин отдаст приказ». В США не исключили поход армии России на Киев Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские войска при желании дойдут до Киева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска могут дойти до Киева. Уверенность в этом бывший военный выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и пойти на Киев, это мое мнение», — отметил военный.

Реклама

По мнению американского офицера, российские вооруженные силы могут перейти в наступление по всей линии боевого соприкосновения. Но президент страны Владимир Путин не стремится к эскалации конфликта и старается избежать прямого столкновения с НАТО.

Макгрегор выразил уверенность, что Путин очень сдержанный человек и политик. Он отдает приказ идти в наступление только там, где это необходимо.

Ранее стало известно, что российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области.