Мир 11 мая 2023, 11:50 Если повезет выжить — уйдет в изгнание. Экс-аналитик ЦРУ предсказал судьбу Зеленского Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский — лжец, его ждет изгнание после разгрома ВСУ РИА «Новости»

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После разгрома ВСУ и сил НАТО президента Украины Владимира Зеленского ждет изгнание. И такой вариант — еще лучший из возможных, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в комментарии YouTube-каналу Judging Freedom.

Джонсон напомнил, что Зеленский обманул народ Украины, когда говорил о желании остановить кризис. Эту ложь он распространил, когда получал полномочия президента.

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«Как только [он] оказался на посту, сделал полный разворот на 180 градусов», — подчеркнул собеседник Judging Freedom.

Отрекшись от данного обещания, президент Украины поддержал батальоны неонацистов, способствовал уничтожению и стиранию русской культуры и русского наследия, указал Джонсон.

«Так что этот человек — лжец. По-другому его не назовешь», — констатировал экс-аналитик ЦРУ.

По его мнению, слова Зеленского о готовности нанести урон российским силам тоже оказались ложью.

«То, что он говорит, — это бред, этого не произойдет», — предупредил эксперт.

Он добавил, что в конечном итоге Россия просто раздавит ВСУ, а заодно и НАТО. Зеленскому же останется уйти в изгнание — при условии, что он выживет, заключил Джонсон.