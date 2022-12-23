Мир 23 декабря 2022, 14:47 «Если погибнут американцы?» Посол объяснил опасность поставки ЗРК Patriot на Украину Посол Антонов: Россия хочет знать, отправят ли американцев на Украину обслуживать Patriot РИА «Новости»

Читать 360tv в

Зенитные ракетные комплексы Patriot станут законной мишенью для ударов, однако при этом могут пострадать американцы. Поэтому Россия хотела бы знать, отправит ли Пентагон в зону спецоперации своих специалистов, сказал в интервью ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

Обслуживанием комплексов, напомнил он, должны заниматься до 90 человек. Однако украинские военные не умеют этого делать, а обучение займет много времени.

Реклама

Поэтому США или страны НАТО, которые оказывают киевскому режиму военную помощь, могут отправить на Украину своих специалистов. Если так произойдет, Россия, по словам Антонова, хотела бы об этом знать.

Реклама

«А если погибнут американцы? Если они будут входить в состав экипажей? Какова будет реакция здесь, в Вашингтоне?» — задался он вопросом.

Запад много раз предупреждали об опасности участия в конфликте, подчеркнул посол. Отправка таких установок — прямое доказательство вовлеченности.

Ранее офицер армии США в отставке Брент Иствуд предупредил, что на обучение военных работе с ЗРК Patriot потребуется несколько месяцев. Он заявил, что, несмотря на военную помощь союзников, время работает против Украины.