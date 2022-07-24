«Если НАТО перестанет существовать». Главу Минобороны Польши раскритиковали за слова о создании сильнейшей армии

Публикация статьи польского портала wPolytice с заявлением министра обороны Республики Мариуша Блащака о планах превратить армию в самую сильную в Евросоюзе вызвала большое количество шуток у пользователей Twitter.

В своем заявлении Блащак заявил, что после Польша добьется того, что у нее будут лучшие сухопутные войска среди всех европейских членов НАТО. Главным военным противником министр назвал Россию.

«Наша армия может стать самой сильной в НАТО при условии, если НАТО перестанет существовать вовсе», — написал один из пользователей.

Другой комментатор предположил, что желание Блащака вполне осуществимо, но только на очень ограниченное количество времени.

«Станем сильнейшими на полтора часа. На большее боеприпасов не хватит», — пояснил он.

По мнению еще одного комментатора, польская армия вполне могла бы стать сильней, если бы не одно условие.

«В правительстве коррупция и воровство, какая сильная армия? Это что, шутка?» — поинтересовался он у остальных.

Один из комментаторов обратился к авторам материала, которые взяли комментарий у Блащака.

«Вы окажете своим соотечественникам большую услуг, если в будущем проигнорируете заявления министра. Даже самые смешные», — написал пользователь.