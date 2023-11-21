21 ноября 2023, 15:31
«Если найдете Гомбору, свяжитесь с нами». Президент Грузии пожаловалась на пропажу собаки
Президент Грузии Зурабишвили сообщила о пропаже своей собаки Гомборы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что у нее пропала собака по кличке Гомбора. Об этом политик написала на своей странице в соцсети.
Зурабишвили отметила, что в последний раз животное видели в районе Ваке в центре Тбилиси.
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«На собаке был серый ошейник. Если найдете Гомбору, то свяжитесь с нами, пожалуйста», — написала она.
Президента Грузии неоднократно замечали вместе с собакой во время прогулок по центральным паркам столицы страны. Она подобрала Гомбору во время предвыборной коампании в регионе Кахетия в 2018 году.
В комментариях к публикации многие пользователи выразили сожаление и готовность помочь. Однако некоторые с сарказмом предложили Зурабишвили обратиться к оппозиции за помощью в поиске Гомборы.
В октябре парламент Грузии вынес на голосование вопрос об импичменте Зурабишвили, однако для принятия решения не хватило голосов.
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