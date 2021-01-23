«Если наберется политического мужества»: Поклонская пообещала показать Кравчуку Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о желании приехать в Крым. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что покажет ему полуостров, если тот наберется политического мужества.

«Если Леонид Макарович все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы», — процитировало Поклонскую РИА «Новости».

По словам депутата, она уважительно относится к возрасту Кравчука и его опыту в политике, поэтому с удовольствием с ним встретится. Поклонская отметила, что сначала привела бы бывшего президента к Северо-Крымскому каналу, который пересох из-за действий украинской стороны.

«Затем организовала бы встречу с крымчанами там, где ему захочется. Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности», — заключила депутат.

Ранее Кравчук заявил, что хотел бы посетить Крым, но не ждет от возможной поездки «большого удовлетворения». Позже глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что политику действительно стоит приехать на полуостров, чтобы увидеть все произошедшие изменения.