Если будут слушаться: Минфин США назвал условие для отмены санкций против РФ

Санкции в отношении России могут быть отменены, если Москва изменит политику, ставшую причиной введения ограничительных мер. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы всегда хотим быть уверенными, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», — сказал Адейемо.

Он также добавил, что акторы, подвергнутые ограничительным мерам, должны понимать что рестрикции направлены на изменение их поведения.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Западу со временем все равно придется договариваться с Россией, но происходить это будет уже не на его условиях. Он отметил, в частности, что страны Евросоюза больше пострадают от введенных ограничений. Россия же может потерять время с точки зрения выполнения миссий в дальнем космосе, однако нацпрограммы выполнит в срок. Как заявил Рогозин, на Западе понимают, что антироссийские санкции являются безумием.

Кроме того, стало известно, что немцы уже испугались последствий эмбарго российского газа.