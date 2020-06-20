Эскимо перестанут выпускать в США из уважения к эскимосам

Американская компания Dreyer’s решила отказаться от эскимо, чтобы не обижать коренные народы севера. Они посчитали название знаменитого мороженого уничижительным.

«Мы привержены идее стать частью решения вопроса расового равенства, и признаем, что это уничижительный термин», — сказала руководитель отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес газете The Wall Street Journal.

Эскимо в 1920 году придумали Кристиан Нельсон и шоколатье Рассел Стовер. Они запатентовали продукт в 1922 году. Логотипом эскимо стало изображение человека в меховой куртке.

Dreyer’s — дочерняя компания швейцарской Nestle. Они выпускают сладкий десерт Eskimo Pie, который представляет собой слой мороженого в корже, политый шоколадом.

Ранее о желании измениться, чтобы преодолеть расовые стереотипы, объявила компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo. Они выпускают смесь для выпекания блинов и кленовый сироп «Тетя Джемайма». Сейчас на логотипе компании афроамериканка, портрет которой писали с темнокожей бывшей рабыни 130 лет назад.

Изменения в компаниях происходят из-за дискуссий после гибели Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе.