    20 июня 2020, 07:21

    Эскимо перестанут выпускать в США из уважения к эскимосам

    Юлия Булыгина

    Американская компания Dreyer’s решила отказаться от эскимо, чтобы не обижать коренные народы севера. Они посчитали название знаменитого мороженого уничижительным.

    «Мы привержены идее стать частью решения вопроса расового равенства, и признаем, что это уничижительный термин», — сказала руководитель отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес газете The Wall Street Journal.

    Эскимо в 1920 году придумали Кристиан Нельсон и шоколатье Рассел Стовер. Они запатентовали продукт в 1922 году. Логотипом эскимо стало изображение человека в меховой куртке.

    Dreyer’s — дочерняя компания швейцарской Nestle. Они выпускают сладкий десерт Eskimo Pie, который представляет собой слой мороженого в корже, политый шоколадом.

    Ранее о желании измениться, чтобы преодолеть расовые стереотипы, объявила компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo. Они выпускают смесь для выпекания блинов и кленовый сироп «Тетя Джемайма». Сейчас на логотипе компании афроамериканка, портрет которой писали с темнокожей бывшей рабыни 130 лет назад.

    Изменения в компаниях происходят из-за дискуссий после гибели Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе.