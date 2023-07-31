Мир 31 июля 2023, 08:48 Эскалацию украинского конфликта перед выборами в США допустили в Совфеде Сенатор Косачев не исключил обострения конфликта на Украине перед выборами в США Freepik

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Эскалация украинского конфликта рискует усилиться в связи с предстоящими президентскими выборами в США. Об этом в беседе с газетой «Аргументы и факты» сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его мнению, власти США решат воспользоваться внешнеполитической обстановкой для внутренней межпартийной борьбы.

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«Если ради получения дополнительных голосов той или иной партии перед выборами потребуется усилить эскалацию на Украине, то они это сделают», — сказал Косачев.

Сенатор допустил, что выборы в США в контексте украинского кризиса в 2024 году станут роковым обстоятельством.

«Пока это всего лишь предположение, но непредсказуемость со стороны американских властей будет лишь увеличиваться», — добавил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на месте главы государства он завершил бы конфликт на Украине, потребовав от Владимира Зеленского подписания мирного соглашения с Россией.