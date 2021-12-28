Эскалация между Россией и Западом заставила заволноваться Молдавию

Президент Молдавии Майя Санду выразила опасения в связи с тем, что эскалация между Россией и Западом может затронуть и ее страну. Она понадеялась на мирный выход из сложившейся ситуации.

Санду назвала эскалацию отношений очень серьезной ситуацией, в которую вовлечены ключевые силы и организации.

«Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет и будет сложная ситуация для всех в регионе», — объявила Санду, ее процитировало РИА «Новости».

В середине декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В частности, там содержатся положения об исключении возможности для присоединения Украины к Североатлантическому альянсу и дальнейшего расширения НАТО. США не ответили на это предложение.

Тем временем сейчас появилась информация о том, что переговоры России и США пройдут 10 января, а заседание Совета России и НАТО — 12 января. Ожидается, что именно там обсудят гарантии безопасности.