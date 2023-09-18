Мир 18 сентября 2023, 10:22 Эскалация конфликта на Украине навредит национальной безопасности США — Кирби Белый дом: безопасность США под угрозой из-за эскалации украинского конфликта Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Обострение украинского конфликта навредит национальной безопасности США. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, написала газета Telegraph.

«Эскалация конфликта не пойдет на пользу не только народу Украины, но и нашей национальной безопасности», — подчеркнул Кирби.

Реклама

Он также добавил, что Россия — крупная ядерная держава со значительной военной мощью. Кирби говорил, что президент США Джо Байден на следующей неделе поднимет вопрос о расширении совета безопасности ООН. Американский лидер попробует включить в совет Германию и Японию, чтобы ослабить влияние КНР и РФ.

Ранее представитель Белого дома указал на постепенный прогресс Вооруженных сил Украины в контрнаступлении. Америка продолжит поставлять киевскому режиму вооружение, заявил Кирби.