Эшелоны обороны на линии разграничения в Херсонской области не изменились — Стремоусов | 360°

Мир 27 октября 2022, 11:21 Эшелоны обороны на линии разграничения в Херсонской области не изменились — Стремоусов Стремоусов: эшелоны обороны на линии разграничения в Херсонской области не изменились

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Границы и эшелоны обороны на линии разграничения не меняются, ВСУ здесь продолжают нести большие потери личного состава и техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он обратил внимание, что противник при этом не прекращает попытки обстреливать город из РСЗО HIMERS.

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«Система ПВО отразила четыре ракеты, летящие на Херсон», — уточнил Стремоусов.

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По его словам, украинских военнослужащих ждет много сюрпризов при попытке ступить на территорию, которая стала частью РФ.

Накануне он подтвердил, что российские войска не уйдут из Херсонской области. Стремоусов предупредил, что попытки ВСУ организовать наступление ни к чему не приведут. По его оценке, у украинской армии нет шансов, чтобы прорвать линию обороны в регионе, написали «Известия».

Ранее Стремоусов сообщал, что ежедневно противник теряет на Херсонском направлении до 200 военнослужащих.