Еще трех сотрудников Белого дома вызвали для дачи показаний на Трампа

Не подпишусь! Американским чиновникам перестанут покупать New York Times и Washington Post Подробнее

Комитет по разведке Палаты представителей направил повестки главе административно-бюджетного управления Белого дома Расселу Воуту, заместителю директора по программам национальной безопасности Майклу Даффи и советнику Госдепартамента Ульриху Брехбулу.

Даффи должен явиться в комитет 5 ноября, Воута и Брехбула там ждут 6 ноября. Ранее Воут заявлял, что ни он, ни Даффи не придут на слушания.

22 октября временный посол США на Украине Уильям Тейлор выступил на закрытых слушаниях в Палате представителей. Дипломат заявил, что США собирались предоставлять военную помощь Украине, только если Киев возобновит расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

По словам Тейлора, Белый дом не спешил приглашать в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского, пока тот не станет серьезнее относиться к этому расследованию.

25 октября Трамп позвонил Тейлору. Репортерам президент заявил, что госсекретарь Майк Помпео допустил ошибку, приняв дипломата на работу.

Рэп-угроза президенту. Какими текстами Эминема заинтересовались спецслужбы США Подробнее

Джо Байден — вероятный главный соперник Трампа на президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2020 года.

В сентябре администрация Трампа заморозила около 400 миллионов долларов военной помощи Украине. В телефонном разговоре с Зеленским Трамп настаивал на необходимости возобновить расследование против Байдена-младшего.

Демократы посчитали это использованием власти в личных целях и запустили процедуру импичмента.