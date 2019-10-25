  • Еще трех сотрудников Белого дома вызвали для дачи показаний на Трампа

    25 октября 2019, 22:51

    Кирилл Фролов

    Конгрессмены-демократы вызвали еще трех сотрудников Белого дома для дачи свидетельских показаний в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщил CNN.
    Еще трех сотрудников Белого дома вызвали для дачи показаний на Трампа

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    Комитет по разведке Палаты представителей направил повестки главе административно-бюджетного управления Белого дома Расселу Воуту, заместителю директора по программам национальной безопасности Майклу Даффи и советнику Госдепартамента Ульриху Брехбулу.

    Даффи должен явиться в комитет 5 ноября, Воута и Брехбула там ждут 6 ноября. Ранее Воут заявлял, что ни он, ни Даффи не придут на слушания.

    22 октября временный посол США на Украине Уильям Тейлор выступил на закрытых слушаниях в Палате представителей. Дипломат заявил, что США собирались предоставлять военную помощь Украине, только если Киев возобновит расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

    По словам Тейлора, Белый дом не спешил приглашать в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского, пока тот не станет серьезнее относиться к этому расследованию.

    25 октября Трамп позвонил Тейлору. Репортерам президент заявил, что госсекретарь Майк Помпео допустил ошибку, приняв дипломата на работу.

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    Джо Байден — вероятный главный соперник Трампа на президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2020 года.

    В сентябре администрация Трампа заморозила около 400 миллионов долларов военной помощи Украине. В телефонном разговоре с Зеленским Трамп настаивал на необходимости возобновить расследование против Байдена-младшего.

    Демократы посчитали это использованием власти в личных целях и запустили процедуру импичмента.