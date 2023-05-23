Мир 23 мая 2023, 16:44 Еще трех подозреваемых в подготовке госпереворота задержали в Германии Генпрокуратура ФРГ: еще трех человек задержали по подозрению в подготовке госпереворота РИА «Новости»

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Трех новых подозреваемых в подготовке государственного переворота в составе террористической группировки задержали в Германии 22 мая. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ на официальном сайте.

По версии следствия, к преступлению может быть причастна гражданка Германии Йоханна Ф. Й., подозреваемая в посещении закрытых встреч заговорщиков. На них в деталях обсуждали предстоящий госпереворот.

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Также немецкие правоохранители задержали Ханса-Иоахима Х. и Штеффена В., которые могли вербовать новых членов группировки. По данным Генпрокуратуры ФРГ, мужчины спонсировали деятельность террористического объединения. Одного из новых фигурантов заподозрили в пожертвовании 140 тысяч евро.

Немецкие правоохранители пресекли попытку госпереворота в Германии в декабре 2022 года. Тогда спецслужбы задержали 25 человек по этому делу, напомнил RT. Всего же фигурантами стали более 50 подозреваемых.

Операция по задержанию стала одной из самых масштабных в истории ФРГ. Обыски провели в 11 из 16 федеративных земель Германии. В сумме сотрудники немецких спецслужб осмотрели свыше 130 домов и квартир.