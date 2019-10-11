Еще одну главу старейшего в мире романа обнаружили в Японии

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Автором книги, написанной в XI веке в эпоху Хэйан, считают придворную даму Мурасаки Сикибу. В книге рассказывается о сыне императора — Гэндзи. Оригинальный текст до наших дней не сохранился. Самую старую версию романа записал поэт Тэйка, который также жил в XI веке.

Ранее только четыре из 54 частей произведения считались копиями рукописи Тэйка. Найденная часть также принадлежит его авторству. В обнаруженной главе речь идет о встрече главного героя с девушкой Мурасаки. Она в итоге стала его женой.

Иллюстрации к роману «Повесть о Гэндзи», сделанные в 1640–1680 г.г. Источник фото: British Library/Robana/Rех

Профессор Киотского Университета Джанко Ямамото объяснил, что предыдущие данные о пятой главе основывались на более поздних рукописях.

«Очень важно, что у исследователей появился доступ к тексту, написанному самим Тэйкой», — заметил ученый.