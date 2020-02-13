Еще одну больницу в провинции Хубэй отдали под лечение коронавируса

Больницу уезда Сишуй городского округа Хуанган китайской провинции Хубэй решено отдать под лечение коронавируса. Бывшая больницы матери и ребенка будет перепрофилирована в госпиталь на 200 коек.

Власти поставили задачу превратить больницу в госпиталь за неделю. За дело взялись более 100 человек. Они приступили к работам на объекте накануне, 12 февраля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство провинции.

Власти ранее сообщили, что в городском округе Хуанган зарегистрировали более 2,6 тысячи случаев заражения. Из этого числа приблизительно 300 случаев зафиксировали как раз в уезде Сишуй.

Всего в провинции Хубэй только за последние сутки выявили почти 15 тысяч новых случаев заражения. От вызванной коронавирусом пневмонии за сутки умерли 242 пациента. Об этом сообщил местный комитет здравоохранения. Резкий скачок числа заболевших объяснили новым методом диагностики COVID-19. Как объяснили медики, теперь инфекцию можно будет выявлять на более ранних стадиях. Благодаря этому своевременную медицинскую помощь получат тысячи человек. Ожидается, что вырастет и эффективность лечения.