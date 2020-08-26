Еще одного россиянина задержали в США. Его обвиняют в киберпреступлении

В Лос-Анджелесе задержали россиянина Егора Крючкова. Его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления.

Об этом сообщает Министерство юстиции США на официальном сайте .

Согласно заявлению, 27-летний Крючков вместе с предполагаемыми сообщниками в период с 15 июля по 22 августа 2020 года пытался подкупить сотрудника американской компании. Так он якобы планировал загрузить вредоносное ПО в систему этой организации.

По утверждению американского ведомства, Крючков якобы планировал скачать базу данных компании, а потом этим шантажировать.

По данным РИА «Новости», россиянин попытался подкупить сотрудника компании из Невады. Крючков предложил работнику взятку в один миллион долларов, чтобы тот внедрил вредоносное ПО.