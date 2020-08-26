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    26 августа 2020, 02:39

    Еще одного россиянина задержали в США. Его обвиняют в киберпреступлении

    Арина Гудилова

    В Лос-Анджелесе задержали россиянина Егора Крючкова. Его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления.
    Еще одного россиянина задержали в США. Его обвиняют в киберпреступлении

    Об этом сообщает Министерство юстиции США на официальном сайте .

    Согласно заявлению, 27-летний Крючков вместе с предполагаемыми сообщниками в период с 15 июля по 22 августа 2020 года пытался подкупить сотрудника американской компании. Так он якобы планировал загрузить вредоносное ПО в систему этой организации.

    По утверждению американского ведомства, Крючков якобы планировал скачать базу данных компании, а потом этим шантажировать.

    По данным РИА «Новости», россиянин попытался подкупить сотрудника компании из Невады. Крючков предложил работнику взятку в один миллион долларов, чтобы тот внедрил вредоносное ПО.

    Новости SMI.FM