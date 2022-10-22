Мир 22 октября 2022, 04:55 Еще одного россиянина задержали в Норвегии за использование дрона — СМИ Bergensavisen: в Норвегии задержали россиянина за использование дрона Публичное достояние

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Правоохранители Норвегии задержали еще одного гражданина России за использование дрона. Об этом сообщила газета Bergensavisen со ссылкой на представителя полицейской службы безопасности (PST).

«Он задержан за использование дрона на территории Норвегии. Он задержан полицией западного полицейского округа по запросу PST», — заявил изданию полицейский.

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Представитель PST не захотел рассказать газете подробности о том, где использовался летательный аппарат. Россиянина задержали в четверг в коммуне Улленсванг, суд рассмотрит вопрос о его аресте в субботу.

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Ранее за применение дронов для съемок задержали семерых граждан России, четверых из них отпустили. После начала спецоперации на Украине в Норвегии россиянам запрещено пользоваться беспилотниками.

У одного из задержанных россиян нашли не только беспилотник, но большое количество фотооборудования, а также несколько карт памяти. Его отправили под арест на две недели. На картах памяти обнаружили изображения из аэропорта в Киркенесе, в частности, вертолета ВС Норвегии.