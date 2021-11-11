Еще одного родственника убитого мэра Кривого Рога нашли мертвым

Еще одного брата убитого мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым. Правоохранители склонились к версии самоубийства, написал Obozrevatel.

Тело двоюродного брата погибшего чиновника, Бориса Павлова, нашли повешенным в его собственном доме в Кривом Роге. Уже установлено, что он долгое время болел раком и туберкулезом.

Тело самого мэра, Константина Павлова, нашли с огнестрельным ранением в селе Вольное в Днепропетровской области 15 августа. Сначала правоохранители решили, что главу города убили, но затем склонились к версии о самоубийстве или доведении до него, однако соратники мэра усомнились в этом предположении, потому что Константин Павлов не болел депрессией, всегда работал и был в хорошем расположении духа.

Позже, в октябре, полиция Украины сообщила о смерти его брата Андрея Павлова. Его тело, согласно данным МВД, нашел знакомый, который приехал к нему в гости. У Андрея Павлова тоже были проблемы со здоровьем. Блогеры писали разные версии его смерти, в том числе включая последствия алкоголизма.