Мир 23 января 2024, 08:34 Еще одно землетрясение произошло в Казахстане СОМЭ Казахстана: в Алма-Ате зафиксировали землетрясение Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Еще одно землетрясение зафиксировали в Казахстане 23 января. Жители Алма-Аты ощутили подземные толчки силой два балла, сообщили в сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) МЧС Казахстана.

«Эпицентр землетрясения расположен в 256 километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая», — передали в СОМЭ.

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. За несколько часов до этого землетрясение с такой же силой произошло в 254 километрах на юго-восток от города.

Ранним утром и накануне сеть сейсмических станций зафиксировала еще около 10 землетрясений в Казахстане. Некоторые из них были слабыми, поэтому жители не ощутили подземных толчков.

Ранее сейсмологи предупреждали жителей Казахстана о возможной серии землетрясений. Люди в Алма-Ате начали покидать дома, город встал в пробках, а на заправках образовались очереди.