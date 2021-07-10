Еще одно тело достали из-под завалов обрушившегося дома во Флориде

Тело еще одного погибшего вытащили из-под завалов обрушившегося дома в Майами. Общее количество жертв выросло до 79 человек. Об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

«Общее число жертв увеличилось до 79», — процитировало главу округа РИА «Новости».

По словам Кавы, пока удалось опознать тела 53 погибших. Также она рассказала, что спасатели нашли живой кошку, жившую на одном из верхних этажей.

Ранее специалистам удалось обнаружить тела 14 жертв обрушения 12-этажного жилого дома. Мэр округа заверяла, что работы на месте ведутся круглосуточно. Врачи прилагают все усилия, чтобы вылечить пострадавших. При разборе завалов используется тяжелая техника.

Жилой дом находится в небольшом городе Серфсайд, входящий в агломерацию Майами. Champlain Towers South построили в 1980-х годах. Здание рухнуло в ночь на 24 июня. Полностью уничтожены или получили повреждения 55 из 136 квартир. Пока выяснение причин обрушения продолжается. Поисково-спасательная операция перешла в стадию восстановления, так как выживших под завалами не осталось.