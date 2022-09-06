Еще одно судно с украинским продовольствием прибыло в турецкий порт | 360°

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Еще одно судно с украинским продовольствием прибыло в турецкий порт

Данные Marine Traffic: сухогруз Anastasia прибыл в турецкий порт Текирдаг

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Сухогруз Anastasia  с украинским зерном прибыл в турецкий порт Текирдаг. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.

Anastasia находится около Текирдага в ожидании швартовки. Сухогруз вышел из порта Черноморск. Он везет 3,8 тысячи тонн пшеницы.

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Каждый сухогруз проходит строгий досмотр перед входом в Босфор. Такие же правила действуют в отношении порожних судов, которые возвращаются в украинские порты после доставки продовольствия в пункты назначения.

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Общий объем украинской сельхозпродукции, вывезенной с территории страны с момента заключения продовольственной сделки, составил более двух миллионов тонн.

Ранее сообщалось, что порты Украины покинуло еще 12 сухогрузов с сельхозпродукцией. По организованному гуманитарному коридору они пройдут до Стамбула.

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