Еще одно судно с украинским продовольствием прибыло в турецкий порт | 360°

Мир 06 сентября 2022, 11:30 Поделиться Telegram

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Viber Еще одно судно с украинским продовольствием прибыло в турецкий порт Данные Marine Traffic: сухогруз Anastasia прибыл в турецкий порт Текирдаг РИА «Новости»

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Сухогруз Anastasia с украинским зерном прибыл в турецкий порт Текирдаг. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.

Anastasia находится около Текирдага в ожидании швартовки. Сухогруз вышел из порта Черноморск. Он везет 3,8 тысячи тонн пшеницы.

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Каждый сухогруз проходит строгий досмотр перед входом в Босфор. Такие же правила действуют в отношении порожних судов, которые возвращаются в украинские порты после доставки продовольствия в пункты назначения.

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Общий объем украинской сельхозпродукции, вывезенной с территории страны с момента заключения продовольственной сделки, составил более двух миллионов тонн.

Ранее сообщалось, что порты Украины покинуло еще 12 сухогрузов с сельхозпродукцией. По организованному гуманитарному коридору они пройдут до Стамбула.

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