Еще одна женщина умерла, привившись вакциной компании Johnson & Johnson

В Америке скончалась еще одна женщина, которая привилась вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J). Информация об этом появилась на сайте агентства ABC.

По данным департамента здравоохранения штата Орегон, сейчас эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) расследуют это дело.

Пациентке было 50 лет, которая в начале апреля привилась вакциной, разработанной подразделением J&J — компанией Janssen. По предварительной информации, женщина умерла в результате образования тромбов.

Тем не менее к настоящему моменту нет доказательств, подтверждающих, что тромбоз был напрямую связан с вакцинацией от коронавируса. Однако издание отметило, что женщина умерла в течение двух недель после прививки.

В Америке зарегистрировали уже шесть случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки, одна из пациенток умерла.

В начале апреля в США приостановили работу два центра вакцинации от коронавируса. Это произошло из-за побочной реакции на вакцину компании Johnson & Johnson. В общей сумме побочка проявилась у 29 пациентов. Люди жаловались на различные недомогания, головокружения, тошноту.