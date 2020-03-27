Еще одна страна вошла в НАТО

Северная Македония стала 30-м членом НАТО. 30 марта ее флаг поднимут над альянсом.

Об этом сообщил в Twitter американский политик Майк Помпео.

«Сегодня мы приветствуем Северную Македонию в НАТО как нашего 30-го союзника и отмечаем их приверженность Североатлантическому альянсу», — сказано в сообщение.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал, что НАТО продолжает проводить разведку у российских границ.

Однако это возможно не везде. Например, корабли НАТО практически не могут вести разведку около берегов Крыма в Черном море из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы. Они выводят из строя разведывательную аппаратуру и сбивают навигационные системы кораблей. В итоге те показывают неправильные координаты, а экипаж оказывается дезориентированным.