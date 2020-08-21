Еще одна страна открыла границы для россиян

«Въезд в Киргизию разрешен для граждан стран, в которых наблюдается снижение количества случаев коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемической ситуации», — приводит агентство текст сообщения штаба.

Помимо России, в список попали Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркмения, Бельгия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, ОАЭ, КНР, Малайзия, Южная Корея, Пакистан, Словения, Кувейт и Япония.

Россияне сейчас уже могут ездить в Турцию, Великобританию, Танзанию, Белоруссию, Хорватию, Сербию, Черногорию, ОАЭ и некоторые другие страны.

Киргизия закрыла границы в марте 2020 года в связи с пандемией нового вируса. Всего местные медики выявили 42 703 случая COVID-19.