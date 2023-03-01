Мир 01 марта 2023, 18:29 Еще одна форма взяточничества. Экс-разведчик обвинил США в подкупе властей Украины Экс-разведчик Шаффер: США не помогают Украине, а подкупают ее власти РИА «Новости»

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Власти США на самом деле не помогают украинскому правительству, а подкупают его. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший военный разведчик, экс-подполковник резерва армии США Энтони Шаффер.

Он обратил внимание, что был свидетелем передачи денег в Ираке от имени администрации Джорджа Буша-младшего. По словам Шаффера, США в условиях конфликта покупают себе права распоряжаться «союзниками». Это просто еще одна форма взяточничества, подчеркнул он.

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«По сути, у нас есть политический класс, который готов использовать ваши и мои деньги, деньги налогоплательщиков, для достижения политических целей», — возмутился экс-разведчик.

Причем эти цели, по словам Шаффера, не имеют ничего общего с внутренней или национальной безопасностью.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен в ходе визита в Киев заявила, что Соединенные Штаты передали Украине 1,25 миллиарда долларов. Это первый транш из общей суммы заявленной помощи. В целом она составляет 9,9 миллиарда в американской валюте.