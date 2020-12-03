Еще один загадочный стальной монолит появился в США

В штате Калифорния обнаружили загадочный монолит. Это уже второй по счету артефакт, найденный в Америке.

По данным издания Atascadero News, монолит был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро. Вероятно, материал, из которого он сделан — нержавеющая сталь. Высота объекта составляет три метра, ширина — 46 сантиметров, примерный вес — 90 килограмм.

Интересный факт — монолит сварен по бокам с помощью заклепок. Из этого следует, что скорее всего, внутри него находится стальная рама. Как оказалась там эта конструкция еще неизвестно. Но не исключено, что она может быть очередной работой в стиле художника-минималиста Джона Маккракена.

Похожий обелиск был найден неделю назад в штате Юта. Его заметили сотрудники департамента общественной безопасности. Пользователи Сети тогда нашли поражающие сходство этого объекта с монолитом из фильма Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Но позже сотрудники галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке сообщили, что это творение художника Маккракена, который умер в 2011 году.