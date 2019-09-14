Еще один ураган может накрыть Багамы

На момент написания материала скорость ветра в зоне действия тропического шторм составляет 64 километра в час. Предполагается, что его сила может увеличится до 100 километров в час. Есть опасения, что за то время, пока «Умберто» доберется до американского штата Флорида — он достигнет его через два-три дня — шторм усилится настолько, что преобразуется в настоящий ураган.

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Вполне возможно, что «Умберто» помешает проведению спасательных и восстановительных мероприятий, которые выполняются на Багамских островах из-за недавнего удара «Дориана». Эта территория очень сильно пострадала из-за мощнейшего натиска стихии. Из-за урагана там погибли 43 человека. Еще сотни людей пропали без вести, поэтому число жертв «Дориана» может значительно увеличиться.