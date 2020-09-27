Еще один случай заражения бубонной чумой выявили в Монголии

Медики нашли на территории аймака Ховд еще один предполагаемый случай заражения бубонной чумой. По предварительным данным, заболела 25-летняя девушка, которая съела мясо сурка. Сейчас пациентка находится в местной больнице, ее обследуют врачи. Также доставлены еще 19 человек, которые имели с девушкой контакт.

За этот год в Монголии выявили 19 случаев заражения бубонной чумой, четыре из них уже подтверждены лабораторными исследованиями.

Ранее в Монголии стало известно о смерти третьего зараженного бубонной чумой. Умер 38-летний мужчина, употребивший в пищу мясо сурка. В августе от бубонной чумы в Монголии умер 42-летний мужчина, в июле скончался 15-летний подросток.

Бубонная чума передается человеку от грызунов или блох. Однако среди людей заражение происходит воздушно-капельным путем. Болезнь получила свое название из-за бубонов — болезненных вздутых лимфоузлов под мышками и в паху темно-красного цвета. Медики лечат заболевание антибиотиками.