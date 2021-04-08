Еще один случай осложнения после вакцинации AstraZeneca произошел в Швеции

В Швеции произошел еще один случай осложнения после вакцинации британско-шведским препаратом AstraZeneca. Об этом сообщило агентство ТТ со ссылкой на местное управление медицинских препаратов.

Сейчас ведется расследование этого случая. Точная причина пока неизвестна, но есть вероятность, что осложнения начались после вакцинации.

Прививку сделала 60-летняя женщина. Через несколько недель после процедуры у нее обнаружили тромбы в легких в сочетании с низким уровнем тромбоцитов и подозрением на кровотечение. Пациентку лечили в больнице. По последним данным, она выздоравливает.

До этого в Швеции зафиксировали два случая осложнений. Одной пациентке было 30 лет, второй — 60. Последняя умерла в результате тяжелого нарушения свертываемости крови после прививки.

Недавно власти Бельгии решили запретить вакцинировать препаратом AstraZeneca людей, которым исполнилось 56 лет. Однако как быть теперь тем, кто уже привился первой дозой этой вакцины, чиновники пока не решили. Вероятно, они получат вторую дозу, но уже другого препарата.