Еще один ребенок родился на эвакуационном рейсе из Афганистана

Во время эвакуационного рейса у гражданки Афганистана родилась девочка. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе авиаперевозчика Turkish Airlines, на борту которого появился на свет младенец.

В компании уточнили, что и молодая мама, и ребенок чувствуют себя хорошо. Родить ей помогли сами сотрудники перевозчика. Сначала ботпроводник попробовал выяснить у пассажиров, есть ли среди них врачи. Медиков на рейсе не оказалось, и роды успешно принял экипаж.

Ситуацию с родами на борту признали экстренной, самолет совершил посадку в Кувейте. Позже, когда медики оценили состояние мамы и ребенка, борт благополучно долетел до места назначения — Бирмингема в Великобритании.

В Пентагоне говорили, что до этого случая официально сообщалось только о трех младенцах, которые родились на рейсах по эвакуации из Афганистана. Однако в ведомстве уверены, что на самом деле детей гораздо больше, просто никто не ведет четкую статистку.