Еще один ребенок из России пострадал в турецком бассейне

«Мы ничего не понимаем пока, не знаем, как будто бы пульс есть, ждем звонка от скорой», — приводит телеканал слова тети девочки Валентина.

Впавшая в кому в Турции российская туристка умерла Подробнее

Более подробной информации о происшествии пока нет.

Ранее СМИ сообщали о гибели двух россиянок в Турции. 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга 18 августа попала в насос в бассейне. Она получила серьезные травмы и через 10 дней умерла в больнице.

2 сентября скончалась 19-летняя студентка из Москвы, которая плавала в бассейне, захлебнулась и впала в кому. Ее доставили в столицу, но спасти девушку врачам не удалось.