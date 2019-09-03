Еще один ребенок из России пострадал в турецком бассейне
Российский ребенок получил травмы во время купания в бассейне турецкого отеля. Девочка упала с горки, ударилась головой и захлебнулась. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на родственников пострадавшей.
«Мы ничего не понимаем пока, не знаем, как будто бы пульс есть, ждем звонка от скорой», — приводит телеканал слова тети девочки Валентина.
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Более подробной информации о происшествии пока нет.
Ранее СМИ сообщали о гибели двух россиянок в Турции. 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга 18 августа попала в насос в бассейне. Она получила серьезные травмы и через 10 дней умерла в больнице.
2 сентября скончалась 19-летняя студентка из Москвы, которая плавала в бассейне, захлебнулась и впала в кому. Ее доставили в столицу, но спасти девушку врачам не удалось.