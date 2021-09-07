Еще один привитый бракованной вакциной Moderna умер в Японии

Японские специалисты подтвердили еще один случай смерти после вакцинации препаратом Moderna из партии, где были обнаружены инородные вещества. Как сообщил ТАСС, такую информацию обнародовали в Минздраве Японии.

Речь идет о мужчине в возрасте 49 лет. Он страдал от аллергии на гречку. Вторую прививку ему поставили 11 августа, и уже на следующий день японец скончался. Пока Минздрав не установил связь смерти с прививкой.

Это уже третий случай смерти после вакцинации препаратом из бракованной партии. Умерли также двое мужчин, которым было 30 и 38 лет. У обоих раньше не было серьезных аллергий и болезней.

Минздрав Японии объявлял о том, что партия вакцины объемом в 1, 62 миллиона доз приостановлена. Там обнаружили примеси размером до нескольких миллиметров. Известно, что препарат произвели в Испании. К сожалению, примерно 170 тысяч доз уже успели ввести пациентам.