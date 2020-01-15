Еще один посол Украины в США заметил «химию» между Зеленским и Трампом

Очень теплые отношения и даже какую-то «химию» подметил в отношениях президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко.

Об этом он заявил в эфире телеканал «Прямой».

«Чувствуется, что между ними есть какая-то „химия“. Это вдохновляет, потому что от личных отношений между главами государств очень многое зависит», — цитирует Ельченко РИА «Новости».

По его мнению, несмотря на небольшие возможности Киева, он должен быть готов помочь Вашингтону и демонстрировать обратную связь, а не просто благодарность за поддержку.

Ельченко до 2015 года был послом Украины в России, затем был назначен представителем страны в ООН. В начале 2019 года Трамп принял его верительную грамоту как посла Киева в Вашингтоне.

В июле 2019 года о «химии» между Зеленским и Трампом уже сообщал предшественник Ельченко, Валерий Чалый. По его словам, взаимопонимание сложилось еще на этапе телефонных переговоров.