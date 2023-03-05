Мир 05 марта 2023, 14:53 Еще один поезд сошел с рельсов в штате Огайо NBC: поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо Соцсети

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Железнодорожный состав компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Ради мер предосторожности Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кларк обращается к жителям в радиусе тысячи футов от места крушения поезда с призывом укрыться дома», — сообщили власти.

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На месте катастрофы трудится пожарно-спасательное подразделение и полицейские. ЧП произошло рядом с городом Спрингфилд, с путей сошло около 20 вагонов, из местных жителей никто не пострадал. Причины происшествия неизвестны.

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«Состав не перевозил опасных токсических веществ. Очистку территорию произведут сотрудники компании», — отметили в Norfolk Southern.

В феврале похожее происшествие произошло также в Огайо, в районе Восточная Палестина слетел с путей поезд, перевозивший токсичные вещества. В результате катастрофы ядовитые субстанции попали в воздух.