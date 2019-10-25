Еще один памятник советским солдатам подвергся надругательствам в Эстонии

По словам очевидцев, на месте монумента работает тяжелая техника, и от братской могилы уже ничего не осталось.

Захоронение появилось здесь в 1949 году, когда сюда перенесли советский бойцов с окрестных кладбищ. Это трое советских солдат и 23 неизвестных воина. Памятник установили на территории гимназии.

В прошлый раз этот памятник пострадал в 2007 году. Тогда его похитили, но позже восстановили.

Это не первый памятник красноармейцам на территории прибалтийского государства, который подвергся вандализму. Летом 2019 года в городе Курессааре изрисовали красной краской мемориал, в память о казненных гитлеровцами. Примечательно, что местные власти отказали в расследовании инцидента, так как памятник якобы сочли «малоценным имуществом».

Также год назад краской испачкали памятник советским воинам в Литсметсе. Тогда Российское посольство направило ноту протеста в МИД Эстонии, а загрязнение собственноручно устранили дипломаты РФ.