Мир 13 декабря 2023, 18:16 Еще один наемник ВСУ погиб в зоне спецоперации МИД Швеции: в зоне СВО погиб сражавшийся за ВСУ наемник РИА «Новости»

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Шведского наемника, который воевал за ВСУ в зоне спецоперации, убили во время боевых действий. Об этом написало агентство SVT со ссылкой на МИД страны.

«Швед погиб в боях на Украине», — говорится в сообщении.

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В дипломатическом ведомстве добавили, что погибшему наемнику было около 30 лет, он являлся уроженцем региона Свеаланд.

Ранее в зоне СВО погиб военнослужащий из Ирландии, также сражавшийся на стороне украинской армии. Наемник имел большой боевой опыт и участвовал в войне в Ираке, прослужил в американской армии восемь лет.

СМИ сообщали, что ВСУ столкнулись с массовым уходом иностранных военных. По словам украинского офицера Дмитрия Костюка, многие наемники расторгают договоры с армией страны после того, как увидят реальную ситуацию на поле боя. Он пожаловался, что иностранные военные возвращаются домой и бросают ВСУ в отчаянном положении.