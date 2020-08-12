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    12 августа 2020, 12:42

    Еще один человек умер от бубонной чумы в Монголии

    Эля Данилюк

    В Монголии выявили новый летальный случай от бубонной чумы. Об этом заявили в Минздраве страны, пишет РИА ФАН.

    Все случилось в провинции Ховд на западе Монголии. 42-летний житель купил две тушки сурков и через некоторое время умер.

    Ранее бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур и у жителей села, которое находится прямо на границе с Россией. Тогда в посольстве России в Монголии заявили, что причин для беспокойства нет.

    Среди погибших жителей — и 15-летний подросток, он поел мясо сурка за три дня до смерти. Из--за вспышки бубонной чумы в некоторых регионах страны вводили временный карантин. Об этом сообщала «Газета.ru».

    Ранее главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров оценил опасность распространения бубонной чумы. По его словам, болезнь хорошо изучена, и к тому же она не передается от человека к человеку. А еще заражение чумой россиянам в принципе не угрожает, потому что все граждане привиты, отметил Никифиров.

    Новости SMI.FM