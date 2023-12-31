Важное 31 декабря 2023, 01:09 Еще один человек погиб после обстрела в Белгороде Губернатор Гладков: число жертв обстрела Белгорода выросло до 21 РИА «Новости»

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Количество погибших после массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 21 человека. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек», — написал он.

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По словам Гладкова, тяжесть состояния 63 раненых оценили как среднюю, а 17 человек пройдут амбулаторное лечение.

На данный момент повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных строения, некоторые хозяйственные и социальные объекты, среди которых школа, детский сад и лицей. Специалисты продолжают оценивать принесенный ущерб.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что российская сторона выяснит исполнителей террористического акта в Белгороде. По его словам, в России знают, кто ответственен за это и кто приказал военным атаковать мирный город.