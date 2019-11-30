  • Еще несколько пострадавших в Доминикане россиян вылетели домой

    30 ноября 2019, 05:02

    Валерия Шафирко

    В пятницу, 29 ноября, из Доминиканы в Россию вылетели восемь туристов, которые пострадали в ДТП с туристическим автобусом и грузовиком. В больницах остаются 19 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя туроператора Anex Tours Валерию Ферафонтову.

    Стало известно, когда пострадавшие в Доминикане россияне вернутся домой

    Подробнее

    «Восемь человек вылетели сегодня в Россию в 17:15 по местному времени (0:15 по Москвы, суббота)», — приводит агентство слова своего собеседника.

    В палатах интенсивной терапии по-прежнему находятся девять пострадавших. Часть из них в субботу будет переведена в обычный стационар в связи с нормализацией состояния.

    ДТП произошло во вторник, 26 ноября. Ехавший в аэропорт в Доминикане туристический автобус, в салоне которого находились россияне, столкнулся с грузовиком. Как отмечали сами пострадавшие, грузовик выскочил перед автобусом, в результате туристический транспорт опрокинулся. На тот момент в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших при происшествии нет. Семь человек смогли улететь домой в тот же день.

    По данным туроператора, два человека в пятницу выписались из больницы, но территорию комплекса не покинули, поскольку там также проходят лечение их родные. Всего в трёх больницах Доминиканы официально остаются 19 россиян.