Еще несколько пострадавших в Доминикане россиян вылетели домой

Стало известно, когда пострадавшие в Доминикане россияне вернутся домой Подробнее

«Восемь человек вылетели сегодня в Россию в 17:15 по местному времени (0:15 по Москвы, суббота)», — приводит агентство слова своего собеседника.

В палатах интенсивной терапии по-прежнему находятся девять пострадавших. Часть из них в субботу будет переведена в обычный стационар в связи с нормализацией состояния.

ДТП произошло во вторник, 26 ноября. Ехавший в аэропорт в Доминикане туристический автобус, в салоне которого находились россияне, столкнулся с грузовиком. Как отмечали сами пострадавшие, грузовик выскочил перед автобусом, в результате туристический транспорт опрокинулся. На тот момент в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших при происшествии нет. Семь человек смогли улететь домой в тот же день.

По данным туроператора, два человека в пятницу выписались из больницы, но территорию комплекса не покинули, поскольку там также проходят лечение их родные. Всего в трёх больницах Доминиканы официально остаются 19 россиян.