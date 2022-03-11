«Еще неделя». Мариуполю предрекли скорое освобождение от ВСУ

Освобождение Мариуполя займет еще около недели в случае, если украинская сторона не будет препятствовать выходу мирного населения. Такое мнение выразила политик, первый секретарь ЦК РКСМ Дарья Митина в эфире «360». Однако по ее мнению, такие препятствия, «конечно, будут».

«Легендарный в ДНР батальон „Восток“ сейчас плотно задействован на зачистке Мариуполя. Как оценивают наши военные эксперты и люди, находящиеся там, еще неделя», — отметила она.

Промедление на данном направлении объясняется тем, что целью РФ не является «залить всю территорию напалмом», отметила Митина. Цель страны — максимально сохранить жизни и безопасность гражданского населения.

«Мариуполь — это 430 тысяч населения, немаленький город. Из-за неконструктивного, мягко скажем, поведения, а на деле свинства и хамства украинской стороны количество вышедших по коридору из Мариуполя исчисляется где-то сотней человек. Они вышли на свой страх и риск, не по организованной дороге. Из десяти коридоров, которые предлагала РФ, вчера более или менее заработал только один, сумской», — подчеркнула Митина.

По ее словам, «нацистские отморозки» не позволяют мирным жителям уезжать из города. Митина предположила: из-за развала системы управления и отсутствия иерархии решения, принятые во время переговоров, могут саботироваться на местах.

Дарья Митина подчеркнула, что вокруг Мариуполя, как «ключевого узлового пункта», сейчас больше всего спекуляций. Она также прокомментировала «провокацию с роддомом». Она предложила включить его в учебники по пиару.

«Украинская сторона разгоняет эти фейки и сказки о десятках погибших и раненых детях по всему миру, многие западные медиа беззастенчиво тиражируют эту информацию, хотя все понимают. На самом деле известно, что за несколько дней роддом перестал функционировать, так как был огневой точкой нацистов», — отметила она.

Трое погибших, на которые указывает госсовет Мариуполя, по ее мнению, является расчетом нацистов. В работающем роддоме, как считает Митина, не могло быть три человека.