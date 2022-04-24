«Еще не привыкли, что можно выходить». Мариуполь на Пасху начал возвращаться к спокойной жизни

Мариуполь начал возвращаться к спокойной жизни, рассказал «Звезде» замглавы городской администрации Евгений Бодягин. На Пасху российские военные раздали жителям куличи и хлеб, а часть партии отправилась на передовую.

В дальнейшем в Мариуполе планируют устроить ежедневную доставку хлеба в нуждающиеся районы, недавно освобожденные от националистов.

«Сейчас, спасибо, помогли с выдачей хлеба, и мы планируем организовать ежедневную поставку хлеба в Мариуполе по районам, наиболее нуждающимся в питании. Есть районы, в которых только недавно восстановилась тишина и люди еще не привыкли к тому, что тихо и можно выходить, но уже подходят, спрашивают, как организовать питание», — сообщил Бодягин.

По его словам, в городе постепенно налаживается торговля. Уже идет работа с предпринимателями, приезжают торговые объекты из Донецка.

Российские военные взяли под контроль Мариуполь 21 апреля. Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обстановка в городе спокойная и можно начать налаживать мирную жизнь.