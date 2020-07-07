Пик пандемии коронавируса еще не достигнут — ВОЗ
Об этом он сообщил на очередном брифинге в Женеве. Трансляция велась в Twitter.
«Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — подчеркнул Гебрейесус.
Он отметил, количество жертв коронавируса «выровнялось во всем мире». Многие страны добились успехов в снижении смертности от инфекции. В то же время в других государствах этот показатель продолжает расти.
На днях ВОЗ заявила, что надеется на сотрудничество с Россией по вакцине от COVID-19. Сейчас они ждут результатов тестирования российского препарата.
В мире зафиксировано свыше 11,6 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. 539 993 из них — погибли, согласно данным института Хопкинса. По числу зараженных на первом месте в мире — США, на второй строчке — Бразилия. В этих же странах самая высокая смертность от вируса.