Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что мир еще не достиг пика пандемии коронавирусной инфекции. Распространение вируса ускоряется.

Об этом он сообщил на очередном брифинге в Женеве. Трансляция велась в Twitter.

«Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — подчеркнул Гебрейесус.

Он отметил, количество жертв коронавируса «выровнялось во всем мире». Многие страны добились успехов в снижении смертности от инфекции. В то же время в других государствах этот показатель продолжает расти.

На днях ВОЗ заявила, что надеется на сотрудничество с Россией по вакцине от COVID-19. Сейчас они ждут результатов тестирования российского препарата.

В мире зафиксировано свыше 11,6 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. 539 993 из них — погибли, согласно данным института Хопкинса. По числу зараженных на первом месте в мире — США, на второй строчке — Бразилия. В этих же странах самая высокая смертность от вируса.