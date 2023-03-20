Мир 20 марта 2023, 03:30 «Еще много чего припасено». Чешский генерал объяснил, почему не стоит недооценивать Россию Генерал армии Чехии Шедивы предупредил Запад об опасности приуменьшения мощи России РИА «Новости»

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Экс-глава Генштаба армии Чехии Йиржи Шедивы заявил, что Западу и Украине не стоит недооценивать мощь России. В интервью ведущей Rádio universum Мартине Коцианове генерал пояснил, что российский народ скрывает в себе огромный потенциал.

По словам Шедивы, у России еще много чего припасено.

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«Я считаю, что любой, кто недооценивает своего противника, рано или поздно проиграет. Поэтому нам нельзя недооценивать россиян», — сказал военный эксперт.

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И именно в этом, считает чешский генерал, у российского народа содержатся преимущества перед украинским.

Ранее ведущий австралийского телеканала Sky News и бывший сенатор Кори Бернарди выразил мнение, что конфликт на Украине является ничем иным, как опосредованной войной Запада. Он отметил, что многие западные лидеры, включая руководителей США и Британии, не заинтересованы в завершении боевых действий.