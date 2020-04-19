    19 апреля 2020, 22:05

    Президент Чехии планирует держать границы закрытыми еще год

    Александра Каширина

    Закрытые из-за пандемии коронавируса границы нужно оставить в таком состоянии еще на один год для того чтобы не допустить второй волны заражений. Об этом заявил чешский президент Милош Земан.
    Президент Чехии планирует держать границы закрытыми еще год

    «Иначе зарубежные поездки могут привести к новой эпидемии. Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны. В любом случае будем ориентироваться на советы медиков», — отметил он в эфире радиостанции F1.

    Земан также напомнил о важности ношения масок и штрафе в 10 тысяч крон (около 400 долларов) за нарушение этого правила.

    «Прошу уважаемых сограждан выдержать еще один месяц, возможно, полтора месяца. В человеческой жизни один месяц — это очень короткий период, лучше его пережить с маской на лице, чем рисковать заражением (коронавирусом)», — сказал Земан.

    Президент ранее поддержал и инициативу на целый год запретить въезд в страну для туристов.

    На данный момент в Чехии зафиксировали 6701 случай заражения 2019-nСоV, от болезни скончалось 186 человек.