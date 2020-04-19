Президент Чехии планирует держать границы закрытыми еще год

Закрытые из-за пандемии коронавируса границы нужно оставить в таком состоянии еще на один год для того чтобы не допустить второй волны заражений. Об этом заявил чешский президент Милош Земан.

«Иначе зарубежные поездки могут привести к новой эпидемии. Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны. В любом случае будем ориентироваться на советы медиков», — отметил он в эфире радиостанции F1.

Земан также напомнил о важности ношения масок и штрафе в 10 тысяч крон (около 400 долларов) за нарушение этого правила.

«Прошу уважаемых сограждан выдержать еще один месяц, возможно, полтора месяца. В человеческой жизни один месяц — это очень короткий период, лучше его пережить с маской на лице, чем рисковать заражением (коронавирусом)», — сказал Земан.

Президент ранее поддержал и инициативу на целый год запретить въезд в страну для туристов.

На данный момент в Чехии зафиксировали 6701 случай заражения 2019-nСоV, от болезни скончалось 186 человек.