Мир 20 января 2024, 21:30 Еще два трупа нашли на пляжах в Турции Cumhuriyet: еще два тела нашли на пляжах Антальи, это уже четвертый случай РИА «Новости»

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Еще два тела нашли на пляжах в турецкой провинции Анталья. За последнюю неделю это уже четвертый случай, сообщила местная газета Cumhuriyet.

«Тело мужчины было обнаружено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата. Одновременно тело найдено на пляже отеля в районе Кызылот», — уточнило издание.

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Оба тела сильно разложились. Издание отметило, что на них были только шорты и обувь.

Ранее сотрудники отеля в Манавгате нашли на пляже отеля труп человека без головы и правой руки. Пол и личность погибшего установить не удалось. Тело отправили на судмедэкспертизу.

Позже на том же побережье, но на пляже в районе Конаклы, обнаружили останки ребенка. Прибывшие на место полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежало девочке около 10 лет.

Еще одно событие, связанное с отдыхом в Турции, касается недавних поисков пропавшей российской туристки Надежды Ярыгиной. Ее нашли мертвой, тело уже доставили в Москву, но до сих пор не озвучена официальная версия ее гибели. По одной из них, она якобы упала со скалы, а по второй — ее убили.