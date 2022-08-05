Еще два сухогруза с украинским зерном вышли из портов Черноморска и Одессы

Сухогрузы Navistar и Rojen с украинским зерном утром 5 августа вышли из портов Черноморска и Одессы. Сначала об этом сообщил телеканал Al Jazeera. Позже информацию подтвердили в Минобороны Турции, написал ТАСС.

Корабли по морскому гуманитарному коридору направятся в Стамбул. Там их обследуют представители Совместного координационного центра (СКЦ).

Чуть ранее Минобороны Турции заявило, что координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, которое пойдет в черноморский порт Украины за зерном. Речь идет о корабле FULMAR S под флагом Барбадоса, уточнило РИА «Новости».

Представители Украины, России, Турции и ООН в июле подписали в Стамбуле четырехстороннее соглашение о безопасном вывозе за рубеж зерна, пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов Одессы, Южного, Черноморска. Первое судно с украинским зерном направилось в Турцию 1 августа. Оно успешно прибыло в Стамбул, где его осмотрели.