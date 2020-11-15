Еще два самолета с российскими миротворцами и техникой приземлились в Ереване

«Воздушные суда доставили 10 бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения», — приводит агентство текст сообщения военного ведомства.

Технику осмотрят, подготовят и военные выдвинутся в город Горис. Общая численность миротворческой группировки на линии соприкосновения составит 1960 человек. В Карабах перебросят 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

На этой неделе первые российские миротворцы вошли в Степанакерт. Наши военные будут следить за соблюдением мирного соглашения, помогать беженцам вернуться в свои дома и обеспечивать безопасность во время обмена телами погибших и пленными.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о «блестящей победе», а в Ереване начались протесты. Люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.